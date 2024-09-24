Песков заявил, что СВО завершится, как только Москва достигнет поставленных целей

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Спецоперация на Украине завершится, как только Москва тем или иным способом достигнет поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, альтернатив такому развитию событий нет.

"Любая война – она так или иначе завершается миром", – ответил представитель Кремля на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что конец конфликту наступит раньше, чем это ожидают.

Ранее Зеленский заявил в США о вероятности скорого окончания конфликта. Украинский лидер также заявил, что его план завершения военных действий не предполагает переговоров с Россией.

При этом ранее Зеленский сообщил о подготовке переговоров с РФ. По его словам, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

Он также утверждал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава США Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.