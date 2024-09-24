Зеленский в США заявил о скором завершении конфликта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в США о вероятности скорого окончания конфликта, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ABC News.

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем", – сказал он, призвав западных "партнеров" укрепить армию Украины.

Украинский лидер также заявил, что его план завершения военных действий не предполагает переговоров с Россией.

При этом ранее Зеленский сообщил о подготовке переговоров с Россией. По его словам, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

Он также утверждал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с Россией зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава США Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

По данным СМИ, план Зеленского включает в себя 5 пунктов, в числе которых получение современного западного оружия, гарантии безопасности от Запада, возможность Киеву продолжить атаковать Курскую область, требование современных вооружений и международной финансовой поддержки.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль изучит официальную версию о "новом плане" Владимира Зеленского, однако к публикациям в СМИ относится с осторожностью.