Зеленский заявил, что ближайшие месяцы будут решающими для Украины

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Ближайшие несколько месяцев станут решающими для Украины в военном конфликте. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на вручении награды Американской академии достижений, пишет РБК.

По его мнению, остается мало времени, чтобы определить, каким будет результат боевых действий. Вместе с тем сделать это должна именно украинская сторона, убежден Зеленский. Он также вновь заявил, что представит "план победы" Киева властям США.

Президент Украины заявил о полной готовности "плана победы" 19 сентября. При этом он добавил, что планирует завершить конфликт с Россией уже в 2024 году.

По данным СМИ, план Зеленского включает в себя 5 пунктов, в числе которых получение современного западного оружия, гарантии безопасности от Запада, возможность Киеву продолжить атаковать Курскую область, требование современных вооружений и международной финансовой поддержки.

Кремль изучит официальную версию о "новом плане" Владимира Зеленского, однако к публикациям в СМИ относится с осторожностью, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.