Зеленский записал обращение из военного самолета

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Пользователи социальной сети X негативно отнеслись к обращению украинского президента Владимира Зеленского, записанному из самолета во время полета в США, передает РИА Новости.

В видеозаписи Зеленский анонсировал встречи с представителями американских властей и заявил о том, что представит президенту США Джо Байдену свой "план победы".

Данные высказывания вызвали гневные реакции у пользователей Сети. Так, один из пользователей назвал план украинского лидера развязыванием войны и попыткой втянуть в нее НАТО. Другой предложил сбить самолет, на котором летел глава киевского режима.

Кроме того, в соцсети встречались комментарии о том, что в голосе Зеленского звучит отчаяние, а также что Зеленский останется "комиком низшего уровня".

Ранее украинский лидер заявил о подготовке переговоров с Россией. По словам Зеленского, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате. При этом он отметил, что Украина также должна подготовить план и без участия Москвы.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По ее словам, этот процесс ничего общего с урегулированием конфликта не имеет, так как саммит собирается представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы и тем самым добиться ее поддержки.

В свою очередь, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с "мирным планом" Зеленского по разрешению конфликта и не была приглашена на его обсуждение.