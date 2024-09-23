Полянский заявил, что РФ не видела "мирный план" Зеленского

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Россия не знакома с "мирным планом" украинского лидера Владимира Зеленского по разрешению конфликта и не была приглашена на его обсуждение. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Нам трудно понять, что на уме у безумца. Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается", – приводит его слова РИА Новости.

Он также высказался, что странам Запада будет не очень-то просто поддерживать эту "PR-кампанию украинского президента, срок полномочий которого уже истек" и удерживать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества.

Ранее украинский лидер заявил о подготовке переговоров с Россией. По словам Зеленского, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате.

Он отметил, что к настоящему моменту завершена подготовка трех пунктов этого плана.

Зеленский также сообщал, что ряд пунктов "плана победы" Украины в конфликте с РФ зависят от одобрения Вашингтона, поэтому с ним могут ознакомиться действующий глава государства Джо Байден, а также кандидаты на этот пост Камала Харрис и Дональд Трамп.

Впоследствии украинский лидер заявил, что Украина уже живет по "плану Б", так как Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева. Такое высказывание политик сделал в ответ на вопрос, что будет, если Штаты откажут Украине в поддержке плана.