Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией

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Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса с Россией в любом формате, сообщает РБК со ссылкой на слова украинского лидера Владимира Зеленского.

По словам главы киевского режима, к настоящему моменту завершена подготовка трех пунктов этого плана. Он также отметил, что по этому поводу проводились встречи в онлайн-формате, а в дальнейшем состоятся и другие контакты. При этом украинский президент не уточнил, когда именно это произошло и кто принимал участие в обсуждениях.

Зеленский обратил внимание, что на основании этого плана Киев готов контактировать "в любом формате, с любыми представителями" России, поскольку Украине "есть что показать".

"Если им не нравится, будет ясна их реакция на конкретику", – подчеркнул украинский лидер, вновь отметив, что Киев и могие его союзники хотели бы видеть Россию в рядах участников второго "саммита мира".

Ранее Зеленский заявил, что собирается "поставить точку" в конфликте с Россией в 2024 году. По его словам, Украина уже живет по "плану Б", так как президент США Джо Байден пока не ответил поддержкой на "план победы" Киева.