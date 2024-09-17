Le Figaro: неудачи Киева на фронте заставляют Запад задумываться о переговорах

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Неудачи украинских сил на фронте на фоне уверенного продвижения ВС РФ в Донбассе заставляют Запад задуматься о дипломатическом урегулировании конфликта, передает газета Le Figaro.

В материале отмечается, что о необходимости переговоров заявляют как в США и Европе, так и на Украине. Авторы констатируют, что даже на Западе признают, что захват Крыма и Донбасса невозможен для украинской армии. При этом атака ВСУ на Курскую область не принесла ожидаемых украинскими властями результатов "и не привела к сокращению присутствия российских войск в Донбассе".

В СМИ заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский просит союзников дать ему возможность наносить удары вглубь РФ, а в это же время Берлин объявляет о сокращении помощи Киеву, а Франция теряет инициативу в этом вопросе после роспуска парламента.

По данным издания, предстоящие выборы президента США также ставят под вопрос продолжение американской помощи Киеву. Один из французских чиновников заявил газете, что "кто бы ни одержал победу на выборах в Соединенных Штатах, помощь сократится".

Кроме того, западные страны недооценили прочность связей России с Глобальным Югом. Газета констатирует, что "все это приводит к желанию Запада обсуждать планы по урегулированию конфликта".

Ранее издание Politico писало, что власти США опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже в предстоящую зиму на фоне краха энергетической системы страны.