Politico: США опасаются поражения Киева этой зимой из-за краха энергетики

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Власти Соединенных Штатов опасаются, что Украина может проиграть в конфликте уже в предстоящую зиму на фоне краха энергетической системы страны. Об этом сообщает издание Politico.

Автор статьи отмечает, что именно эти опасения подтолкнули США и Великобританию пересмотреть использование ВСУ западных ракет большой дальности. Тем не менее в Вашингтоне по-прежнему боятся риска эскалации, в связи с чем не готовы позволить Киеву бить своими ракетами вглубь РФ, однако могут снять ограничения на использование британских Storm Shadow.

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский намерен поехать в США в ближайшее время, чтобы при личной встрече с американским лидером Джо Байденом представить "план победы" Киева и попросить о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России.

Журналисты выяснили, что план Зеленского может включать в том числе готовность Киева согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.

В свою очередь, Владимир Путин предупреждал, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте.