Bild: Зеленский хочет лично попросить Байдена разрешить ВСУ удары вглубь РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен поехать в США в ближайшее время. Там при личной встрече с американским лидером Джо Байденом он хочет попросить о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России, передает издание Bild.

По данным СМИ, глава киевского режима собирается раскрыть свою стратегию не только Байдену, но и кандидатам на пост лидера США – вице-президенту Камале Харрис и экс-президенту страны Дональду Трампу.

"Речь идет как о требовании разрешить использовать западное дальнобойное оружие в глубине России, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта – и тем самым о промежуточной заморозке ситуации", – отметили журналисты.

При этом ранее британские СМИ утверждали, что Байден не стаент разрешать Украине наносить удары дальнобойными ракетами по РФ до тех пор, пока не ознакомится с так называемым "победным планом" Зеленского.

В то же время, по данным журналистов, даже если президент США публично не одобрит подобные действия Киева, он может предоставить Украине данные американской разведки и систем целеуказания для содействия использованию британских Storm Shadow.

Однако официально в Белом доме заявили, что США не меняли подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России.

В связи с активным обсуждением данного вопроса Владимир Путин предупредил, что принятие решения об использовании Киевом дальнобойного оружия будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Он указал, что в таком случае РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.