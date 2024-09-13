В Белом доме заявили, что США не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России

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Соединенные Штаты Америки не стали изменять подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия вглубь территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

При этом власти страны не намерены анонсировать какие-либо перемены и по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера, подчеркнул Кирби.

Ранее Стармер заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Джо Байденом не будет подниматься вопрос о разрешении Украине наносить удары вглубь российской территории с применением западных ракет. При этом, по его словам, темой встречи станет поддержка Киева.

Кроме того, возможное разрешение Украине использовать высокоточное оружие для ударов по России прокомментировал Владимир Путин. Президент отметил, что на сегодняшний день НАТО принимает решение о вовлечении в конфликт. По словам Путина, это объясняется тем, что только западные военные смогут вносить полетные задания в данные ракетные системы.

Путин также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, отметил российский лидер.

