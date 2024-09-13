ITV: Кир Стармер исключил решение об ударах по РФ на встрече в Белом доме

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На переговорах с президентом США Джо Байденом не будет обсуждаться вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории РФ западными ракетами. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, передает ITV.

По его словам, темой переговоров будет поддержка Киева. При этом обсуждаемые вопросы затронут стратегию, а применение западных ракет Стармер назвал тактическим вопросом.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев обсудил возможность применения украинскими войсками дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Он также добавил, что передаст результаты дискуссии Байдену.

При этом официально в Белом доме заявляли, что не поддерживают подобные удары украинских войск. Одновременно с этим Байден сообщил о проработке вопроса о том, чтобы дать Украине соответствующее разрешение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал реакцию Москвы на эту инициативу. Он также предположил, что Запад уже давно принял соответствующее решение и сейчас между сторонами происходит "камуфляжная" дискуссия.

Как подчеркнул Владимир Путин, сейчас НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Украиной дальнобойного оружия, но и принимает решение о вовлечении в украинский конфликт. В случае принятия это будет означать прямое участие стран Альянса в конфликте.