Белый дом заявил, что США не поддерживают удары ВСУ вглубь РФ

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США не поддерживают удары украинских войск вглубь территории РФ, несмотря на намерения главы страны Джо Байдена обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером использование западного дальнобойного вооружения. Об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"В нашем взгляде ничего не изменилось. Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно – не оружием производства США", – подчеркнул он.

Кроме того, США считают, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева, заявлял глава Пентагона Ллойд Остин. Он указал, что у Украины есть собственные ударные средства, способные преодолеть большую дистанцию, чем ракеты ATACMS.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для нанесения дальних ударов вглубь России и не пересматривают данную политику.

