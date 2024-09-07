Глава Пентагона не считает актуальным вопрос о передаче Киеву более дальнобойного оружия

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США считают, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания международной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Я не думаю, что какая-то одна конкретная техническая мощность будет иметь решающее значение", – приводит его слова РИА Новости.

Остин также подчеркнул, что большая часть российских военных самолетов расположена вне зоны досягаемости дальнобойного оружия.

Он также сообщил, что у Украины есть собственные ударные средства, способные преодолеть большую дистанцию, чем ракеты ATACMS. По его словам, задачей Вашингтона является поставка Киеву оружия, необходимого для защиты именно украинской территории, а не для выполнения иных задач.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

Журнал Economist отмечал, что последний шанс для Зеленского убедить президента США Джо Байдена изменить подход об использовании американского оружия произойдет на их встрече во время 79-й сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для нанесения дальних ударов вглубь России и не пересматривают данную политику.