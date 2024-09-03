Economist: Зеленский и Байден проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут встречу во время 79-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявили в журнале Economist, передает RT.

В СМИ подчеркнули, что встреча станет последним шансом для Киева убедить США поменять позицию по применению американского оружия для ударов вглубь России.

"Зеленскому скоро представится последний шанс убедить Байдена изменить подход до его ухода с поста, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генассамблеи ООН", – пишет издание.

По данным журнала, украинская команда будет добиваться разрешения Вашингтона атаковать определенное количество важных целей в России с помощью американских ракет.

Ранее Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

В свою очередь, командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм заявлял, что власти страны не ограничивают использование и дальность применения переданных Киеву истребителей F-16 в пространстве над Россией.