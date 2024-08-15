15 августа, 17:45Политика
Пентагон заявил, что ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь РФ
Фото: president.gov.ua
У США нет доказательств нарушений запрета на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждается в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА Новости.
По данным канцелярии замминистра обороны США по политическим вопросам, все свидетельства, в том числе двухсторонний диалог властей Киева и Вашингтона, указывают на соблюдение Украиной своих обязательств.
В документе указано, что политика Штатов в вопросе применения украинскими силами оружия США для ударов вглубь России осталась неизменной.
Ранее в Пентагоне сообщили, что ряд разновидностей артиллерийских боеприпасов, которые запрашивает Украина, больше не производится в США, а их объемы сократились до критически низких показателей. В связи с этим обеспечение потребностей ВСУ на должном уровне не представляется возможным.
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