Пентагон заявил, что ВСУ не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь РФ

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У США нет доказательств нарушений запрета на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждается в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА Новости.

По данным канцелярии замминистра обороны США по политическим вопросам, все свидетельства, в том числе двухсторонний диалог властей Киева и Вашингтона, указывают на соблюдение Украиной своих обязательств.

В документе указано, что политика Штатов в вопросе применения украинскими силами оружия США для ударов вглубь России осталась неизменной.

Ранее в Пентагоне сообщили, что ряд разновидностей артиллерийских боеприпасов, которые запрашивает Украина, больше не производится в США, а их объемы сократились до критически низких показателей. В связи с этим обеспечение потребностей ВСУ на должном уровне не представляется возможным.