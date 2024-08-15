Times: Британия пытается убедить союзников разрешить ВСУ бить Storm Shadow по РФ

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Британские министры пытаются убедить союзников страны разрешить Киеву применять предоставленные ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом пишет издание The Times.

По данным газеты, страны не хотели давать разрешение Украине использовать оружия большой дальности из-за риска эскалации.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

В Госдепартаменте США заявляли, что Вашингтон ведет приватные переговоры с Украиной о возможности использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории.