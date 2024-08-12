Госдеп: США и Украина ведут приватные переговоры об ударах по РФ ракетами ATACMS

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Соединенные Штаты Америки ведут приватные переговоры с Украиной о возможности использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории Российской Федерации. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, передает РИА Новости.

Однако Патель не стал вдаваться в подробности приватных дипломатических обсуждений с украинскими партнерами. Он добавил, что позиция США по вопросу использования ATACMS осталась без изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия. Помимо этого, Зеленский заслушал доклад главнокомандующего украинской армией Александра Сырского "о ходе операции в Курской области" и поблагодарил военнослужащих и командиров за стойкость и решительные действия.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В результате боевых действий на территории Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. При этом общие потери украинской стороны на курском направлении составили 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера.

По последним данным, под контролем украинских формирований находятся 28 населенных пунктов Курской области. Из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей.