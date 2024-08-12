Алаудинов назвал сообщения о сдаче бойцов "Ахмата" в плен вбросами ВСУ

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Сообщения о сдаче в плен военнослужащих спецназа "Ахмат", которые выполняют боевые задачи в Курской области, являются вбросами со стороны ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что украинская армия создает много вбросов. И добавил, что бойцы спецназа "Ахмат" "бьются как львы".

Также Алаудинов рассказал, что всего 12 августа спецназу удалось уничтожить 12 единиц техники противника. Он заявил, что доволен работой своих подразделений.

Алаудинов ранее завлял о рекордных потерях украинской армии на курском направлении. По его словам, бойцы спецназа уничтожили 7 БТР-БМП, 13 боевых бронированных машин, грузовой автотранспорт, микроавтобус, девять единиц пикапов и орудие Д-30.

В Курской области бои с военнослужащими ВСУ продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, в Курской области погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей.

Общие потери украинской армии за все время боевых действий на курском направлении составили до 1 610 военных, 32 танка и 23 бронетранспортера. Также список пополнился 17 боевыми машинами пехоты, 136 боевыми бронированным машинами, 47 автомобилями, 4 зенитными ракетными комплексами, пусковой установкой реактивной системы залпового огня и 13 орудиями полевой артиллерии.