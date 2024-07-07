РИА Новости: кумулятивная часть ракеты Storm Shadow попала в распоряжение РФ

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Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow/SCALP, а также определили глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на инженера, специалиста по работе с вооружением.

Данная часть ракеты представляет собой предмет цилиндрической формы порядка 50 сантиметров в длину и с примерно таким же диаметром. Носовая часть выполнена в виде воронки, которая направлена внутрь корпуса.

"Головная часть – колпак, потом – первичный заряд и потом – основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. Он проделывает отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв", – объяснил собеседник агентства.

По его словам, изучение европейской ракеты позволит принять контрмеры для защиты от такого оружия, в том числе для создания укрытий с необходимыми характеристиками.

Великобритания ранее дала Украине разрешение на применение переданных Лондоном ракет Storm Shadow для ударов по территории России. В Киеве заявили, что украинские войска уже начали пользоваться этой возможностью.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позже подтвердил, что Британия никогда не ограничивала применение крылатых ракет Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории.