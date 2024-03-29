Российские специалисты показали внутреннее устройство ракет Storm Shadow

Фото: ТАСС/ABACA

Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в последнее время активно изучаются ракеты Storm Shadow, также специалисты прорабатывают технологии их обезвреживания. Иногда работа ПВО приводит к тому, что ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются, объяснил он. В связи с этим разработали алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, указал собеседник.

Кроме того, он показал головной обтекатель, сбрасываемый при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливается взрыватель. По его словам, полученные данные передаются в различные ведомства и учебные центры.

Специалист подчеркнул, что ракеты постоянно модернизируются, но и средства ПВО совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы.

На видеокадрах показан процесс разборки устройства: частично обломанное крыло, раскладывающий его узел, боевая часть и основной снаряд. У Storm Shadow тандемная боевая часть, которая предназначена для поражения сильно защищенных целей. Кумулятивный предзаряд пробивает отверстие в укреплении для основного заряда.

Также в видео показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, включая композиционный материал крыла, разные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.

Отмечается, что ракета, судя по состоянию ее сохранившегося корпуса, при поражении цели штатно не сработала, а была подавлена силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или упала из-за технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не видно.

Ранее СМИ писали, что разведка РФ может отследить перевозки зарубежных ракет Storm Shadow и SCALP на Украину благодаря информации, полученной в результате утечки разговора военных ФРГ. По информации журналистов, Франция перевозит ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а Британия использует бронемашины Ridgeback для доставки Storm Shadow.