Разведка РФ может отследить перевозки ракет Storm Shadow и SCALP на Украину – СМИ

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Российская разведка может отследить перевозки западных ракет Storm Shadow и SCALP на Украину благодаря информации, полученной в результате утечки разговора немецких военных. Об этом сообщает издание The Times.

Стало известно, что Франция отправляет свои ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а Великобритания использует бронемашины Ridgeback для перевозок Storm Shadow.

Теперь российская разведка сможет "потенциально нацеливаться" на подобные автомобили в Европе и на территории Украины, говорится в статье издания.

Журналисты отметили, что Великобритания и прочие члены Североатлантического альянса должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое позволило привести к разглашению такой информации.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост при помощи немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ подтвердили факт прослушивания офицеров армии, обсуждавших атаку на Крымский мост, а канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование инцидента.

Одновременно с этим глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что появление в российских СМИ разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост якобы является частью информационной войны РФ.