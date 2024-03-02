Шольц пообещал провести расследование появления планов об атаке на Крымский мост

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал провести быстрое и тщательное расследование касательно записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост. Об этом сообщает издание Die Welt.

Канцлер Германии описал появление аудиозаписи, доказывающей планы немецких военных напасть на Крымский мост, "очень серьезной проблемой". Он также заявил, что вокруг произошедшего будет проведено быстрое и тщательное расследование.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту. В качестве доказательства она привела аудиозапись, подтверждающую планы военных. В Германии запись признали подлинной.

После этого несколько российских официальных лиц призвали Берлин объяснить случившееся и провести расследование. В частности, с такими призывами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, официальный представитель МИД Мария Захарова и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что Минобороны ФРГ проводит проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС Германии.