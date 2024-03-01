Минобороны ФРГ проводит проверку после сообщения о планах атаки на Крымский мост

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Минобороны ФРГ проводит проверку по факту возможного перехвата сообщений ВВС Германии.

По данным агентства DPA, это связано с появлением в российских СМИ записей разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus.

"Федеральное ведомство военной контрразведки приняло все необходимые меры", – рассказала представитель Минобороны Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что страна воздерживается от поставок ракет, так как те способны поражать цели в Москве. По этой причине Германии пришлось бы отправить свои войска, чтобы контролировать ВСУ.

Первоначально информация о звуковой записи появилась в телеграм-канале главреда RT Маргариты Симоньян. После публикации официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Германии объяснений.

На запрос одного из российских СМИ в адрес Минобороны ФРГ там ответили, что не будут комментировать сообщения в российских средствах массовой информации.