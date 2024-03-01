Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров ФРГ про атаку на Крымский мост

Фото: ТАСС//Сергей Савостьянов

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

"Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост", – написала она в своем телеграм-канале.

Звуковая запись, размещенная журналисткой, длится 38 минут и 13 секунд. На ней представители Вооруженных сил ФРГ обсуждают атаку на мост при помощи немецких ракет Taurus.

Информация о существовании подобной записи ранее уже появлялась в телеграм-канале Симоньян. Тогда уточнялось, что немцы также обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от ФРГ официальных объяснений по поводу публикации данного разговора. На запрос одного из российских СМИ в Минобороны Германии ответили, что отказываются комментировать подобные публикации.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как они способны поражать цели в столице России. Он уточнял, что для контроля за ВСУ нужно было бы отправить Киеву немецких военных, на что в Берлине пока пойти не готовы.



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