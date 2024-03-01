Захарова потребовала от ФРГ объяснений из-за записи с обсуждением атаки на Крымский мост

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Россия требует от Германии объяснений по поводу аудиозаписи с разговором высших офицеров ФРГ о планах атаковать Крымский мост. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", – написала она.

Ранее в этот же день главред RT Маргарита Симоньян заявила об имеющейся у нее аудиозаписи, на которой была записана беседа высокопоставленных немецких военных. На звуковой записи они обсуждали, как будут бомбить Крымский мост. По словам Симоньян, военные также решали, как будут скрывать следы своего участия в атаке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что эта ситуация и поражает, и нет. Он подчеркнул, что лицо "натовских коллег полностью в пуху", поэтому дипломат не знает, как они будут объяснять это своему населению.

Затем Захарова уточнила, что это хороший повод немецким СМИ доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок.

На запрос российских журналистов в Минобороны Германии заявили, что не будут комментировать сообщение о записи.

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