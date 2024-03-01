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01 марта, 10:57

Политика

Симоньян рассказала о записи, где немцы обсуждают подрыв Крымского моста

Фото: 123RF/komokvm

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила об имеющейся у нее аудиозаписи, на которой записана беседа высокопоставленных немецких военных по поводу атаки на Крымский мост. Об этом сообщает RT.

"На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост", – уточнила она.

По словам Симоньян, немцы также обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке на мост.

В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры. Погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста

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