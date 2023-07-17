Двое жителей Белгородской области погибли из-за ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал SHOT

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины из региона в результате ЧП на Крымском мосту. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, их несовершеннолетняя дочь пострадала – она получила ранения средней тяжести.

"Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести. Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама", – сказал он.

Гладков добавил, что девочка уже находится под присмотром врачей. Губернатор пообещал, что когда врачи разрешат, ребенка перевезут в Белгородскую область.

В Минздраве Краснодарского края подтвердили, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. О характере происшествия не сообщалось.

В связи со случившемся он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, вместо этого выбрать альтернативный маршрут через новые регионы РФ.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста.