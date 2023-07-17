На Крымском мосту приостановили движение из-за ЧП – Аксенов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На Крымском мосту было остановлено движение из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он добавил, что в данный момент на месте работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Характер происшествия пока не уточняется.

"Поговорил с министром транспорта РФ Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края", – написал Аксенов.

На место выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Сергей Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось о временной приостановке работы Керченской паромной переправы.

До этого стало известно, что очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края увеличилась до 1,4 тысячи автомобилей. Время ожидания днем 16 июля составляло свыше четырех часов.

На Крымском мосту увеличилось число автомобилей до 1,2 тыс