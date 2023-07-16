Затор у Крымского моста со стороны Кубани увеличился до 1,4 тысяч машин

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Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края 16 июля увеличилась до 1,4 тыс. автомобилей. Время ожидания по данным на 11:00 по московскому времени составляет свыше четырех часов, сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Ранее сообщалось, что 1,2 тысяч автомобилей находятся в очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани, время ожидания составляло примерно четыре часа.

"На 11:00 в очереди со стороны Тамани находятся 1,4 тысяч транспортных средств. Время ожидания – более четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет", – уточняется в публикации.

Многокилометровые заторы при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали формироваться 1 июля из-за начала активного турсезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также досмотра при въезде на мост, который начали проводить после теракта 8 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что затор образовался перед Крымским мостом в субботу, 1 июля, он связан с досмотром проезжающих автомобилей. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Протяженность очереди из автомобилей продолжала увеличиваться и в скором времени достигла 10 километров. Она начала сокращаться только в ночь на 2 июля, однако затем снова увеличилась.

Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля