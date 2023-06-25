Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме

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Движение по Крымскому мосту и паромной переправе происходит в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр транспорта полуострова Николай Лукашенко.

Он отметил, что также продолжают работу пропускные пункты на границе с Херсонской областью. Кроме того, в штатном режиме функционирует следование транспорта по сухопутному коридору через новые регионы РФ.

"Сегодня утром в организованной колонне по новому сухопутному пути отправилось более 80 большегрузных машин", – указал министр.

До этого в Липецкой области возобновили автобусное сообщение по всем направлениям. Уточнялось, что актуальный график движения размещен на сайте автовокзала.

Кроме того, сейчас все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Ранее стало известно, что власти Калужской области сняли ограничения движения личного транспорта на территории региона. Помимо этого, в Краснодарском крае также убрали все ограничения по движению.

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