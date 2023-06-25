В России поездки на такси могут подорожать в два раза из-за новых правил

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В сентябре в России могут заработать новые правила для агрегаторов такси, которые введут штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Согласно документу, за подобное нарушение штраф для граждан составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

При этом если в течение года агрегатор вновь допустит такое же нарушение, то повторный штраф для граждан может увеличиться до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до полумиллиона рублей.

Отмечается, что новые правила также способны привести к увеличению операционных расходов водителей и агрегаторов такси, в том числе из-за роста стоимости страхования и эксплуатации автомобилей.

Эксперты подчеркнули, что в таком случае для пассажиров такси поездки станут безопаснее. Однако если с 1 сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей, то цены на поездки, особенно на небольшие расстояния, могут вырасти минимум в два раза, считает гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев.

По информации газеты, в России без официальной лицензии работают четверо из пяти таксистов. На сегодняшний день пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, по которому максимальная компенсация за гибель человека составляет полмиллиона рублей.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что с 1 сентября в России запустят федеральную государственную информационную систему легкового такси.

До этого Совфед в ходе заседания одобрил закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси. Документ позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси