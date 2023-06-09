Более 200 машин "Москвич 3" начали работать в сервисе такси в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 200 машин "Москвич 3" получили оснащение сервиса "Яндекс Такси" и начали работать на дорогах столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе завода.

"В апреле завод подписал один из крупнейших в мире контрактов на поставку машин с компанией "Яндекс". В рамках договора дилерам передано 560 кроссоверов "Москвич 3", из них 200 автомобилей уже работает в городе", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что благодаря работе в сервисе такси автомобилей столичного завода поездки пассажиров станут более безопасными и надежными.

Всего в рамках контракта "Москвич" планирует передать "Яндексу" 5 тысяч машин, 2 тысячи из которых будут электрическими.

Ранее стало известно, что за четыре месяца 2023 года в России продали 35 электрических автомобилей "Москвич 3е". Всего в стране с начала года продали 587 новых электромобилей. Помимо "Москвичей", россияне приобрели 379 машин Evolute i-PRO и 173 Evolute i-JOY.



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