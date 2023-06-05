Бывший автозавод Nissan в РФ переименовали в "Лада Санкт-Петербург"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города, которое утвердило переименование бывшего завода Nissan ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" в "Лада Санкт-Петербург". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление.

"Разрешить в обществу с ограниченной ответственностью "Ниссан Мануфэкчуринг Рус" включить в свое официальное наименование Санкт-Петербург", – указано в тексте постановления.

Отмечается, что производство будет запущено 14 июня. Компания "АвтоВАЗ" наладит на заводе выпуск Lada X-Cross 5, а в течение двух лет будут презентованы и выпущены еще две новые модели.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с новыми партнерами. Отмечалось, что обсуждение проекта с новыми партнерами началось в еще в 2022 году.

До этого Минпромторг РФ заявлял, что российские активы автоконцерна Nissan перейдут в государственную собственность ФГУП "НАМИ". Сделка предполагает обратный выкуп "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" собственной доли в течение последующих 6 лет, подчеркнули в ведомстве.

Глава Минпроторга России Денис Мантуров отмечал, что после совершения акта обслуживание автомобилей марки Nissan и поставку для них запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".

Nissan приостановил производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в марте прошлого года. Решение было принято в связи с перебоями с поставками комплектующих из-за введения антироссийских санкций.



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