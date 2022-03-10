Lush и Nissan приостановили работу в России

Фото: ТАСС/Zuma

Британская парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и физические поставки в Россию. Об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня мы приостановили поставки нашему российскому лицензиату и остановили наши онлайн-продажи в России", – отмечается в сообщении.

Компания добавила, что находится в процессе приобретения акций Lush Ukraine, в настоящий момент не принадлежащих группе Lush. Уточняется, что перспективы для бизнеса в РФ и Украине "неутешительны" в текущей ситуации, но не несут серьезных рисков для группы.

По информации Lush, российские и украинские предприятия компании ассоциированы и принадлежат гражданину РФ, за 20 лет открывшему 48 магазинов в России и 15 на Украине. В них работают более 600 сотрудников.

В свою очередь, японский автоконцерн Nissan объявил, что с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих.

"В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центры Nissan продолжаются", – цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года. Его производственная мощность равна 100 тысячам машин в год. На предприятии производятся три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai.

Ранее управляющая компания Fast Retailing Co объявила, что японский производитель одежды Uniqlo временно приостановит деятельность в России. В сообщении отмечалось, что Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России, однако в последнее время столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшения конфликтной ситуации.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.