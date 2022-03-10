Uniqlo приостановит деятельность в России

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Японский производитель одежды Uniqlo временно приостановит деятельность в России. Такое заявление опубликовала управляющая компания Fast Retailing Co. на своем сайте.

"Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшения конфликтной ситуации", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG закрыла магазины и приостановила онлайн-торговлю в России. В компании пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

