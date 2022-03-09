Компания Mothercare объявила о приостановке работы в РФ

Компания Mothercare, производящая детские товары, приостанавливает работу в России, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

"Mothercare сообщает, что вся деятельность в России, включая отгрузку всей продукции, приостановлена. Наш местный партнер подтвердил, что немедленно приостановит работу примерно в 120 магазинах и в интернете", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что 20–25% от мировых розничных продаж приходится на российский рынок.

Ранее производитель спортивных товаров Adidas заявил, что приостановит работу магазинов и онлайн-торговлю в России. При этом сотрудники продолжат получать зарплату. В компании будут следить за развитием ситуации и принимать дальнейшие корпоративные решения в случае необходимости.

Аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

