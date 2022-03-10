Hugo Boss закрыл магазины в России

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Немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG закрыла магазины и приостановила онлайн-торговлю в России.

"Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста", – приводит заявление компании ТАСС.

В Hugo Boss пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим сотрудникам. Также компания собирается сохранить контакты с партнерами.

Аналогичное решение ранее приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

