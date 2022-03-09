Компания Condé Nast приостановит работу некоторых брендов в России

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Condé Nast приостанавливает бизнес-деятельность в России. Об этом ТАСС сообщили в российской компании АО "Конде Наст".

"Бренды "Vogue Россия", "GQ Россия", Tatler, Glamour, AD, CNX приостанавливают свою деятельность. Онлайн-магазин Condé Nast Store выполнит текущие заказы, но приостанавливает оформление новых", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания Mothercare, производящая детские товары, приостанавливает работу в России. Решение коснется порядка 120 магазинов и онлайн-платформы.

Аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрыты оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостанавливает свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

