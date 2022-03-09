Victoria's Secret приостанавливает работу в России

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Американская компания – производитель женского нижнего белья Victoria's Secret объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок.

"С 15:30 9 марта 2022 года (по московскому времени. – Прим. ред.) мы приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 – всех розничных магазинов Victoria’s Secret", – сообщается на сайте бренда.

Отмечается, что заказы, сделанные клиентами до 9 марта включительно, будут доставлены. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

Ранее стало известно, что британский производитель табачной продукции Imperial Brands приостанавливает бизнес в России. В компании обещают поддерживать российских сотрудников и платить им заработную плату на время приостановки работы. Аналогичное решение производителем было принято и относительно работы на Украине.