Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает работу в России

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Британский производитель табачной продукции Imperial Brands приостанавливает бизнес в России. Об этом говорится в заявлении компании.

"В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности", – цитирует сообщение Imperial Brands ТАСС.

В компании обещают поддерживать российских сотрудников и платить им заработную плату на время приостановки работы.

Аналогичное решение производителем было принято и относительно работы на Украине. В компании отмечают, что Россия и Украина являются сравнительно небольшими рынками для Imperial Brands. На долю стран приходится порядка 2% выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли.

В состав британского концерна Imperial Brands Plc входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускающая сигареты под торговыми марками Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West.

Ранее сообщалось, что компания Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом в заявлении компании уточнялось, что все заводы, операционные и коммерческие подразделения на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров.