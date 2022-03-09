Heineken приостановит производство пива под брендом Heineken в России

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Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

"При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме, сохраняя широкий портфель брендов пива и сидров", – говорится в сообщении Heineken.

Ранее стало известно, что PepsiCo приостановила продажу в России прохладительных напитков. Так, приостанавливается продажа Pepsi-Cola и глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Компания также не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ.

Аналогичное решение приняла американская сеть кофеен Starbucks. Лицензированный партнер согласился немедленно приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти двум тысячам партнерам в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

