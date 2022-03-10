Ювелирная компания Pandora приостанавливает работу в России

Фото: ТАСС/Zuma
Датский ювелирный дом Pandora объявил о приостановке бизнеса в России и Белоруссии в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
В заявлении компании отмечается, что соответствующее решение было принято 24 февраля. Представитель ювелирного дома пояснил, что Pandora реализует свою продукцию в России и Белоруссии через дистрибьюторов, поэтому компания не имеет сотрудников в этих странах.
В Pandora уточнили, что продажи на российском и белорусском рынках составляли менее 1% от общего объема реализации.
Ранее одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group объявила о приостановке поставок продукции в Россию. В компании объяснили это событиями на Украине, а также остановкой инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ситуация с исчезновением крупного арендатора в ТЦ является не катастрофичной – эксперты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: