Ювелирная компания Pandora приостанавливает работу в России

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Датский ювелирный дом Pandora объявил о приостановке бизнеса в России и Белоруссии в связи с текущими событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В заявлении компании отмечается, что соответствующее решение было принято 24 февраля. Представитель ювелирного дома пояснил, что Pandora реализует свою продукцию в России и Белоруссии через дистрибьюторов, поэтому компания не имеет сотрудников в этих странах.

В Pandora уточнили, что продажи на российском и белорусском рынках составляли менее 1% от общего объема реализации.

Ранее одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group объявила о приостановке поставок продукции в Россию. В компании объяснили это событиями на Украине, а также остановкой инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

