Японская Shiseido приостановила поставки и деятельность в РФ

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Одна из крупнейших японских косметических компаний Shiseido Group приостанавливает поставки продукции в Россию, сообщает пресс-служба компании.

Остановка поставок начнется с 10 марта. В компании объяснили это событиями на Украине, а также остановкой инвестиций в российский рынок, в том числе в сфере рекламы.

Также компания решила направить миллион евро и 50 тысяч наборов продукции для ежедневного использования через Управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены бежать с Украины.

Ранее американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder приостановил деятельность в России. В частности, будут закрыты магазины и торговые точки брендов, а также поставки для ретейлеров в России.

В компании добавили, что всем сотрудникам, работающим в РФ, будет предоставлена компенсация и оказана поддержка.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.