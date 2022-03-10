Производитель кондитерских изделий Mondelez приостановил инвестиции в РФ

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Производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА Новости.

Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.

Mondelez International работает в 160 странах мира. В России представительство появилось в 1994 году. В частности, компания производит такие бренды, как Alpen Gold, Milka, Oreo и Dirol.

Ранее стало известно, что PepsiCo приостановила продажу в России прохладительных напитков. В частности, приостанавливается продажа Pepsi-Cola и глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Кроме того, компания временно не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ. Также из России временно уходит Coca-Cola.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

