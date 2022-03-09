Lindt и Adidas приостанавливают работу в России

Фото: Danny Moloshok/Invision for the Television Academy/AP Images
Швейцарский производитель шоколада Lindt&Sprüngli приостановил поставки своих продуктов в Россию. Об этом говорится на сайте компании.
"Мы провели переоценку нашей деятельности в РФ и приняли решение о временном закрытии наших магазинов с настоящего времени и приостановке всех наших поставок в Россию", – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что сотрудники компании продолжат получать поддержку.
Также стало известно, что Adidas приостанавливает работу онлайн-приложения с 9 марта, а розничные магазины закроются в России после 13-го числа.
"Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", – говорится на сайте компании.
С условиями возврата и обмена товара можно ознакомиться в разделе "Помощь" или обратиться в клиентский сервис.
Кроме того, приостанавливает бизнес в России британский производитель табачной продукции Imperial Brands. В компании пообещали поддерживать российских сотрудников и платить им заработную плату на время приостановки работы. Аналогичное решение производителем было принято и относительно работы на Украине.
До этого сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату. Компания Coca-Cola также объявила о решении приостановить свою деятельность в РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.
Компания Mothercare объявила о приостановке работы в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: