Lindt и Adidas приостанавливают работу в России

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Швейцарский производитель шоколада Lindt&Sprüngli приостановил поставки своих продуктов в Россию. Об этом говорится на сайте компании.

"Мы провели переоценку нашей деятельности в РФ и приняли решение о временном закрытии наших магазинов с настоящего времени и приостановке всех наших поставок в Россию", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники компании продолжат получать поддержку.

Также стало известно, что Adidas приостанавливает работу онлайн-приложения с 9 марта, а розничные магазины закроются в России после 13-го числа.

"Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна", – говорится на сайте компании.

С условиями возврата и обмена товара можно ознакомиться в разделе "Помощь" или обратиться в клиентский сервис.

Кроме того, приостанавливает бизнес в России британский производитель табачной продукции Imperial Brands. В компании пообещали поддерживать российских сотрудников и платить им заработную плату на время приостановки работы. Аналогичное решение производителем было принято и относительно работы на Украине.

До этого сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату. Компания Coca-Cola также объявила о решении приостановить свою деятельность в РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого против России начали вводить санкции, также стали закрываться некоторые магазины.

