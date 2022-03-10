Производители вятского кваса высказались об уходе Coca-Cola и PepsiCo из России

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Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" компаниям Coca-Cola и PepsiCo, уходящим из России. Такое пожелание высказал замдиректора по производству АО "Вятич" Сергей Ворончихин в беседе с РИА Новости.

"Счастливого пути и ветер в спину. Жили же сколько лет без колы и фанты... Есть у нас напитки натуральные, заменят их", – подчеркнул Ворончихин.

Он добавил, что компания "Вятич" уже сейчас может предложить потребителям напиток "Сибирское море" – аналог "Байкала", придуманного в противовес кока-коле в 1980-е годы.

Бренд "Вятский квас" стал узнаваемым после вопроса кировского журналиста на пресс-конференции Владимира Путина в 2014 году. Напиток стал продаваться в крупных российских магазинах.

Ранее стало известно, что PepsiCo приостановила продажу в России прохладительных напитков. В частности, приостанавливается продажа Pepsi-Cola и глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Кроме того, компания временно не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ. Также из России временно уходит Coca-Cola.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.