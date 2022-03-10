"Ашан" и Globus опровергли сообщения об уходе с российского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу", – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе гипермаркетов "Ашан" также заявили о продолжении работы в России и выразили удивление появившимся слухам об уходе с рынка.

Ранее в интернете появилась публикация, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение закрыть свои магазины, а "Ашан" примет такое решение в ближайшее время.

До этого стало известно, что производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины. Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

