"Ашан" и Globus опровергли сообщения об уходе с российского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Гипермаркеты "Ашан" и Globus опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения об уходе с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу", – говорится в сообщении компании.
В пресс-службе гипермаркетов "Ашан" также заявили о продолжении работы в России и выразили удивление появившимся слухам об уходе с рынка.
Ранее в интернете появилась публикация, что сеть гипермаркетов Globus якобы уже приняла решение закрыть свои магазины, а "Ашан" примет такое решение в ближайшее время.
До этого стало известно, что производитель кондитерских изделий Mondelez International приостановил инвестиции и рекламу в России из-за ситуации вокруг Украины. Компания приняла решение сосредоточить деятельность на основных предложениях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Производитель шоколада Alpen Gold свернет капитальные вложения и расходы на рекламу в РФ
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