Автоэксперт прокомментировал идею возрождения "Волги"

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Под брендом "Волга" на российский рынок выйдет Китай. Об этом радиостанции "Комсомольская правда" рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Он отметил, что возрождение бренда – это хорошо, потому что появятся рабочие места. Однако автомобиль, скорее всего, будет китайского бренда, так как в РФ сейчас нет нужных для производства технологий.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что "Группа ГАЗ" может возродить выпуск "Волги" к лету 2024 года. Он подчеркнул, что контрольным технологическим партнером станет компания из России.

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