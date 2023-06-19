ЦБ РФ планирует повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран

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Центробанк планирует повысить с 1,7 до 12,5 тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект Банка России.

"На основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" <…> при обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории РФ, применяется коэффициент КТ в соответствии с таблицей", – сказано в документе.



Отмечается, что исключением станут легковые автомобили физических лиц, для них коэффициент останется на уровне 1,7. Также изменения не коснутся транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, не являющихся недружественными.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ прорабатывает нормативно-правовую базу для введения ОСАГО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 1 января 2024 года. Как следует из документа, для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 – минимальное значение из действующих в настоящее время.

До этого в Совфеде предложили снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, у которых степень локализации не менее 600 баллов. С такой инициативой выступил председатель комитета по экономической политике Андрей Кутепов.

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