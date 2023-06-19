Банк России заявил о планах ввести ОСАГО в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России прорабатывает нормативно-правовую базу для введения ОСАГО в новых регионах РФ с 1 января 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

По данным регулятора, до 1 января 2024 года действие закона об ОСАГО не распространяется на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, в связи с чем Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу, необходимую для реализации ОСАГО на данных территориях.

"Для этого регулятор подготовил проект указания о территориальном коэффициенте (КТ) ОСАГО для автомобилистов новых регионов", – указано в сообщении.

Как следует из документа, для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 – минимальное значение из действующих в настоящее время.

Ранее Михаил Мишустин выделил почти 2,9 миллиарда рублей на поддержку промышленности в новых регионах страны. Докапитализация позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий новых регионов в форме льготных займов.

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